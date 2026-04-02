Bojan Hodak Wanti-wanti Persib Bandung, Semen Padang Bisa Tampil di Atas Normal

Bojan Hodak Wanti-wanti Persib Bandung, Semen Padang Bisa Tampil di Atas Normal
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. Foto: ileague

jpnn.com - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memprediksi laga tandang melawan Semen Padang pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26 tidak akan berjalan mudah.

Menurut jadwal, pertandingan Semen Padang vs Persib akan digelar di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu (5/4/2026).

Menurut Hodak, Semen Padang memiliki motivasi berlipat karena sedang berjuang keluar dari zona degradasi.

Baca Juga:

Ditambah lagi, tim berjuluk Kabau Sirah itu tampil di hadapan publik sendiri yang bisa memberikan dorongan ekstra.

"Mereka sedang dalam posisi sulit dan bermain di kandang."

"Saya yakin mereka akan tampil dengan energi yang jauh lebih besar dari biasanya," jelasnya.

Baca Juga:

Meski menyadari beratnya tantangan, pelatih asal Kroasia itu tetap meminta anak asuhnya menjaga fokus agar bisa membawa pulang hasil maksimal dari Padang.

"Pertandingan ini jelas tidak mudah, tetapi kami harus menemukan cara untuk mendapatkan hasil yang kami inginkan," tambahnya.

Bojan Hodak mengingatkan ancaman besar dari Semen Padang. Persib Bandung harus ekstra waspada di laga tandang ini.

BERITA TERKAIT
