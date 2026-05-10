Bojan Hodak Waspada, Persija Bisa Balas Dendam ke Persib
jpnn.com - Persib Bandung akan menghadapi laga dengan tensi tinggi menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League.
Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).
Ini menjadi salah satu duel paling krusial dalam perjalanan kedua tim.
Persib berupaya menjaga posisi di puncak klasemen dari kejaran Borneo FC Samarinda.
Adapun Persija membutuhkan kemenangan untuk tetap menjaga asa dalam persaingan gelar yang makin menipis.
Pelatih Persib Bojan Hodak menilai laga kontra Persija selalu memiliki karakter berbeda dibanding pertandingan lain.
"Ini adalah pertandingan derbi dengan skala yang sangat besar. Saya melihat ini sebagai salah satu rivalitas terbesar di Asia Tenggara, sehingga dalam laga seperti ini sulit menentukan siapa yang lebih diunggulkan."
"Tidak ada tim yang ingin menyerah," jelas pelatih asal Kroasia itu.
Persib Bandung akan menghadapi laga dengan tensi tinggi menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini 10 Titik Nobar untuk Bobotoh
- Bojan Hodak Tak Panik Meski Ramon Tanque Absen, Persib Tetap Pede Hadapi Persija
- Melawan Persija Jakarta, Persib Tanpa Ramon Tanque
- Pelatih Persib Bilang Inilah Laga Terbesar di Asia Tenggara
- Persija vs Persib: Macan Kemayoran Bidik 3 Poin di Samarinda
- Jaga Asa Juara, Persib Bandung Siap Menaklukkan Persija Jakarta di Stadion Segiri