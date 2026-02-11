Bojonegoro Bersolek Sambut Proliga 2026, GOR Utama Disulap Jadi Standar Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Ajang Proliga 2026 seri Bojonegoro rencananya akan berlangsung di GOR Utama mulai Kamis (12/2).
Ketua Panitia Pelaksana Imam Gozali memastikan persiapan kota Ledre itu menggelar ajang akbar voli Tanah Air tersebut sudah mencapai 100 persen.
Seluruh standar yang ditetapkan oleh PBVSI sudah selesaikan ditunaikan sehingga bisa menyelenggarakan pertandingan skala nasional.
"Kami sudah mempersiapkan semaksimal mungkin GOR Utama Bojonegoro untuk menyambut Proliga 2026.”
“Mulai dari area lapangan, ruang ganti pemain, hingga fasilitas penonton semuanya sudah siap pakai," ujar Imam.
Panitia juga sudah mengantisipasi suporter yang akan datang menonton dengan menerapkan prosedur keamanan dan kenyamanan.
Imam mengaku belajar dari penyelenggaraan sebelumnya pada Livoli Divisi Utama setelah antusiasme masyarakat kota Bojonegoro tinggi untuk menonton.
“Keamanan adalah prioritas utama. Kami menjual tiket sesuai dengan kapasitas resmi GOR.”
Kota Bojonegoro siap menyambut penyelenggaran Proliga 2026 dengan standar seusai yang diterapkan PBVSI
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Proliga 2026: Livin’ Mandiri Tak Mau Ulangi Kegagalan Musim Lalu
- Proliga 2026: Dukungan Publik Jadi Modal, Surabaya Samator Bidik Sapu Bersih Kemenangan
- Proliga 2026: Skuad Pincang, Gresik Phonska Plus Derita Kekalahan Perdana
- Proliga 2026 seri Malang: Popsivo Polwan Coreng Rekor Apik Gresik Phonska Plus
- Jakarta LavAni Buka Proliga 2026 Seri Malang dengan Gebuk Jakarta Bhayangkara
- Jakarta Pertamina Enduro Bidik Kemenangan Penuh di Proliga 2026 Seri Malang