jpnn.com - "Jangan menyerah," itulah salah satu doktrin Jack Ma, pendiri grup Alibaba di Hangzhou. "Lihatlah dunia dari perpsektif lain," prinsip Jack Ma lainnya.

Juga nama prinsip tekniknya: Luban Locks.

Kami tiba di Jack Ma Center lebih awal dari jadwal. Selasa kemarin. Di hari kedua kami berada di Hangzhou.

Tentu kami tidak menemukan Jack Ma di situ. Jack sudah lima tahun ''menghilang' dari hiruk pikuk pesta dan kejamnya bisnis.

Dua kali Jack Ma ''menghilang''. Yang pertama menghilang total. Selama satu tahun. Tahun 2020. Ia tidak muncul ke publik sama sekali. Pun di mana ia berada, sulit dideteksi.

Setahun kemudian barulah Jack Ma muncul. Ia mengajar di sekolah yang didirikannya di Hangzhou. Hanya itu beritanya. Tidak lebih. Itu pun sudah membuat kepastian: Jack Ma ternyata masih hidup. Masih baik-baik saja.

Hanya saja kesibukannya kok ''hanya'' mengajar. Padahal, sebelum menghilang, ia adalah bos besar yang gegap gempita. Jack Ma adalah pemimpin besar dari salah satu bisnis terbesar di Tiongkok.