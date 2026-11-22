jpnn.com, SURABAYA - Persoalan bola mati kembali menghantui Persebaya Surabaya. Kelemahan yang sebelumnya sudah menjadi bahan evaluasi ternyata belum juga teratasi.

Pelatih Bernardo Tavares pun dibuat kecewa setelah timnya kembali kehilangan poin akibat kesalahan serupa.

Hasil imbang 1-1 melawan Java United pada pekan ke-10 Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (21/11) sore, menjadi bukti bahwa pekerjaan rumah Bajul Ijo masih menumpuk.

Ironisnya, Persebaya sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat menjanjikan. Gol cepat Miguel Pereira saat laga baru memasuki menit ketiga sempat membuat publik GBT optimistis tuan rumah bisa mengamankan kemenangan.

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan. Java United berhasil membungkam pendukung tuan rumah setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-34 melalui skema bola mati.

Gol tersebut kembali mengingatkan Persebaya pada kesalahan yang pernah mereka lakukan ketika menghadapi Garudayaksa dan tim asal Australia.

Bernardo Tavares mengakui timnya sudah berusaha membenahi kelemahan tersebut dalam sesi latihan. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil maksimal karena kesalahan dalam mengantisipasi bola mati kembali terulang.

"Gol tersebut tercipta dengan cara yang sama seperti saat melawan Garudayaksa maupun saat menghadapi tim Australia," kata Bernardo Tavares.