Bola Panas Recall Volvo EX30, Bos Sunwoda Tolak Bertanggung Jawab, Nama Geely Muncul

jpnn.com - Bola panas di balik recall puluhan ribu Volvo EX30 akhirnya mendapat jawaban. Sunwoda Electronic Co. buka suara meluruskan rumor yang sempat menyeret nama mereka.

Volvo EX30 ditarik dari peredaran akibat isu keamanan baterai.

Ketua Sunwoda, Wang Wei, menegaskan perusahaannya tidak menjadi pemasok langsung paket baterai yang bermasalah.

Dalam wawancara dengan Jiupai News pada 14 Januari 2026, Wang menjelaskan paket baterai EX30 yang terdampak sejatinya diproduksi pabrik yang berada dalam sistem internal Volvo.

Sunwoda hanya terlibat secara tidak langsung melalui usaha patungan dengan Geely, yakni Shandong Geely Sunwoda Co., Ltd., di mana Sunwoda hanya menggenggam 30 persen saham.

Klarifikasi itu muncul menyusul keputusan Volvo melakukan recall global terhadap 33.777 unit EX30.

Penarikan tersebut dipicu temuan bahwa sekitar 0,02 persen sel baterai berpotensi mengalami panas berlebih.

Masalah berubah menjadi sorotan serius setelah sebuah EX30 dilaporkan terbakar di diler Volvo di Brasil pada November 2025.