Bold Riders, Komunitas Motor Terbesar di Indonesia Kembali Jadi Partner Gresini Racing di MotoGP 2026

jpnn.com, JAKARTA - Bold Riders, wadah komunitas motor lintas genre terbesar di Indonesia, resmi melanjutkan kemitraannya dengan tim Gresini Racing untuk musim MotoGP 2026.

Kolaborasi yang telah terjalin sejak 2021 ini menandai tahun kelima konsistensi Bold Riders dalam mendukung ekosistem balap internasional sekaligus membawa semangat Spirit of Brotherhood komunitas motor Indonesia ke panggung global.

Pada musim ini, logo Bold Riders akan kembali menghiasi livery motor Ducati Desmosedici GP26 milik tim asal Italia tersebut, tepatnya pada bagian depan dekat winglet.

Selain itu, logo kebanggaan komunitas motor Indonesia ini juga tersemat pada bagian lengan kanan dan kiri wearpack yang dikenakan oleh duet pebalap Alex Marquez dan Fermin Aldeguer.

Perwakilan Bold Riders, Matthew Raynaldi, menyatakan bahwa kemitraan ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi lebih dari 600 komunitas motor yang tergabung dalam jaringan Bold Riders di seluruh Indonesia.

"Kebanggaan terhadap semangat persaudaraan dari komunitas motor se-Indonesia inilah yang ingin terus kami bawa ke level internasional. Apalagi kami melihat progres positif dari Gresini Racing yang makin diperhitungkan di kancah MotoGP," ujar Matthew dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/2/2026).

Optimisme Bold Riders kian menguat mengingat pencapaian impresif Gresini Racing pada musim 2025 lalu, di mana mereka berhasil menyabet predikat Best Independent Team serta mengantar Alex Marquez menjadi Runner-Up klasemen dunia.

Pada musim 2026 ini, baik Alex Marquez maupun Fermin Aldeguer dipastikan akan menggunakan motor spesifikasi pabrikan terbaru, Ducati Desmosedici GP26.