Bolehkah Berniat Puasa Ramadan Sekali Untuk Sebulan, atau Harus Setiap Malam?
Sabtu, 21 Februari 2026 – 17:56 WIB
jpnn.com - SEMUA amalan itu tergantung niatnya dan tak harus dilafazkan, karena niat cukup di dalam hati.
Bagaimana dengan niat mau berpuasa di Ramadan?
Apakah harus setiap malam pasang niat di hati 'besok gua mau puasa Ramadan karena Allah', atau bolehkah niat puasa Ramadan cukup sekali di awal.
Di bawah ini ada penjelasan dari Ustaz Firanda Andirja.
Ulama muda tersebut mengatakan niat cukup di dalam hati.
Dalilnya apa? Cek Instagram di atas. (ig/jpnn)
Pasang niat sekali buat sebulan atau berniat setiap malam mau berpuasa Ramadan? Kamu tim mana?
