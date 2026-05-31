Bom Bekas Perang Dunia II Meledak di Biak, 5 Orang Tewas

jpnn.com - Sebuah ledakan bom menewaskan lima orang warga di Kompleks Perikanan Biak Numfor, Papua.

Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan menyebut bom tersebut merupakan bekas peninggalan Perang Dunia II.

Bom tersebut meledak pada Minggu (31/5) sekitar pukul 14.45 WIT.

Ledakan bom mengakibatkan lima warga meninggal dunia dan tiga orang hilang.

Insiden meledaknya bom bekas PD II di sekitar Komplek Perikanan Biak juga menyebabkan empat rumah rusak.

"Saat ini Polres Biak Numfor bersama Brimob Polda Papua, Kodim Biak Numfor, Satpol PP, dan Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban," kata Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan kepada ANTARA, Minggu malam (31/5/2026).

Dihubungi dari Jayapura, Kapolres mengatakan kelima jenazah korban sudah dievakuasi dan berada di RSUD Biak.

Lokasi juga sudah dipasang police line untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti masih adanya bom bekas PD II di sekitar TKP.