JPNN.com » Internasional » Bom Mobil Meledak di Moskow, Jenderal Senior Rusia Tewas

Bom Mobil Meledak di Moskow, Jenderal Senior Rusia Tewas

Bom Mobil Meledak di Moskow, Jenderal Senior Rusia Tewas
Seorang personel kepolisian melakukan olah TKP ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia di Moskow, Senin (22/12/2025). (ANTARA/Anadolu/nbl)

jpnn.com - ISTANBUL - Bom mobil meledak di Moskow, Rusia, Senin (22/12). 

Komite Investigasi Rusia dalam pernyataannya, menyebut seorang jenderal senior Rusia tewas dalam peristiwa ledakan bom mobil di Moskow.

Melalui media sosial Telegram, mereka menyampaikan bahwa Letnan Jenderal Fanil Sarvarov, Kepala Departemen Pelatihan Operasional Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia, meninggal akibat luka-luka yang dideritanya dalam insiden tersebut.

"Menurut penyidik, pada pagi hari tanggal 22 Desember, sebuah alat peledak yang ditempatkan di bagian bawah sebuah mobil meledak di Jalan Yasenevaya di Moskow," bunyi pernyataan tersebut.

Badan tersebut menyampaikan bahwa penyelidikan sudah dijalankan menyusul ditetapkannya peristiwa tersebut sebagai kasus pidana di Moskow.

"Para penyidik mendalami berbagai kemungkinan terkait pembunuhan ini. Salah satunya adalah kemungkinan kejahatan ini didalangi oleh intelijen Ukraina," kata badan Rusia itu.

Otoritas Ukraina masih belum mengeluarkan tanggapan apa pun terkait tudingan dari pihak Rusia.

Ledakan bom mobil yang menewaskan petinggi militer Rusia tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi.

Sumber ANTARA
