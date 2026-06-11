Bomber Barcelona Lewandowski Dapat Tugas Baru dari Chery

jpnn.com, JAKARTA - Chery menunjuk bintang sepak bola dunia Robert Lewandowski sebagai Chery Brand Global Ambassador.

Pengukuhan kerja sama tersebut berlangsung di European Operations Center Chery di Barcelona, Spanyol.

Keputusan itu menjadi langkah strategis perusahaan memperkuat citra globalnya di segmen kendaraan keluarga modern.

Sebagai simbol dimulainya kolaborasi, Chery menyerahkan satu unit Tiggo 9 CSH kepada bomber Barcelona itu.

Model hybrid tersebut diposisikan sebagai representasi kendaraan keluarga yang menggabungkan kenyamanan premium, teknologi modern, serta standar keselamatan yang komprehensif.

Kerja sama hadir di tengah momentum menuju Piala Dunia 2026 dan menjadi bagian dari kampanye global Chery bertajuk “For Family, For Champion”.

Baca Juga: Tata Motors Mengembangkan Mobil Listrik Premium dengan Memanfaatkan Platform Chery

Melalui tema tersebut, Chery ingin menghadirkan solusi mobilitas yang aman, nyaman, cerdas, sekaligus relevan dengan kebutuhan keluarga masa kini.

Pilihan terhadap Lewandowski bukan tanpa alasan. Penyerang yang telah meraih dua gelar The Best FIFA Men’s Player itu dikenal sebagai sosok yang konsisten, disiplin, dan profesional.