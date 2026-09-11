Bomber Persib Balsa Sekulic Pernah Jadi Mimpi Buruk Persija, Kini Kembali Mengancam

jpnn.com - Penyerang Persib Bandung Balsa Sekulic membawa modal kepercayaan diri jelang menghadapi Persija Jakarta pada pekan kedua Super League 2026/27 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Sekulic tercatat pernah membobol gawang Persija pada pertemuan terakhir kedua tim di semifinal Piala Presiden 2026. Gol lewat titik penalti pada menit ke-28 itu menjadi salah satu bagian penting dalam kemenangan Persib dengan skor 2-1 yang mengantarkan Maung Bandung ke final.

Catatan tersebut membuat Sekulic memiliki kenangan positif saat menghadapi Persija. Dia pun berharap kembali berkontribusi pada duel kali ini, meski kemenangan tim tetap menjadi prioritas utamanya.

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"Saya berharap bisa mencetak gol lagi, tetapi yang paling penting ialah kami menang. Tidak masalah siapa yang mencetak gol," ujar Sekulic.

Namun, Sekulic menyadari pertemuan kali ini menghadirkan tantangan berbeda. Ketika sebelumnya kedua tim bertemu dalam turnamen Piala Presiden, kali ini persaingan berlangsung di kompetisi Super League.

Persib juga harus bermain di kandang Persija.

"Perbedaannya ialah kami bertemu dalam kompetisi dan kami bermain di kandang mereka. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, tetapi saya percaya kepada diri saya sendiri dan rekan-rekan setim bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang baik," katanya.

Atmosfer SUGBK yang diprediksi penuh tekanan membuat Persib dituntut tampil disiplin sejak menit awal.