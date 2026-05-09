Bomber Persib Pengin Memukul dan Mengubur Persija

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung punya kesempatan menyingkirkan satu pesaing gelar juara Super League musim ini, yakni Persija.

Andai meraih hasil imbang atau bahkan menang dari tuan rumah Persija pada pekan ke-32 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), maka Persib telah memukul dan mengubur harapan Persija menjadi juara.

Dengan menyisakan tiga pertandingan musim ini, Persija masih bisa melewati perolehan poin Persib jika selalu menang dan di sisi lain Persib (juga Borneo FC) selalu terpeleset.

Nah, bomber Persib Andrew Jung memahami situasi tersebut.

Jung pengin segera menghentikan asa Persija menjadi juara.

Dia antusias melakoni pertemuan dengan Persija, salah satu sebabnya lantaran pada laga putaran pertama di Bandung Jung absen.

"Saya melewatkan pertandingan di Bandung karena cedera. Saya harap bisa bermain di laga nanti dan menang. Saya tahu arti big match ini, jadi, saya dan kami di tim ingin menang," ujarnya.

Jung juga tak cuma pengin Persib mengalahkan Persija saja, tetapi juga menaklukkan dua lawan tersisa, yaitu PSM Makassar dan Persijap Jepara.