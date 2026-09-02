Bonek Wajib Baca, Bernardo Tavares Minta Jangan Beri Tekanan Berlebihan ke Persebaya

jpnn.com, JAKARTA - Keinginan Bonek dan Bonita melihat Persebaya Surabaya menjadi juara membuat pelatih Bernardo Tavares angkat suara.

Sang pelatih meminta suporter tidak memberikan tekanan berlebihan soal target juara agar Bajul Ijo tidak terbebani sejak awal Super League 2026/2027.

Peringatan tersebut disampaikan Tavares menjelang bergulirnya Super League 2026/27. Dia mengaku kerap mendapat pesan langsung dari suporter yang meminta Persebaya meraih kemenangan dan menjadi juara musim ini.

Menurut Tavares, keinginan menjadi juara memang wajar. Namun, menjadikan gelar sebagai tekanan sejak awal musim berpotensi mengganggu mental dan konsentrasi pemain.

"Banyak Bonek dan Bonita bertemu saya berkata, juara coach, kita harus menang, kita wajib juara. Oke, pemain ingin memenangkan pertandingan berikutnya, dan itulah yang harus menjadi target tim," tegas Tavares.

Pelatih berusia 46 tahun itu ingin Persebaya menjalani musim secara bertahap. Baginya, pertandingan terdekat jauh lebih penting daripada membicarakan gelar yang masih berada di ujung perjalanan.

Apalagi, Persebaya baru saja mencatat sejarah dengan menjuarai Piala Presiden. Namun, Tavares menilai keberhasilan tersebut tidak bisa dijadikan patokan untuk menghadapi persaingan Super League yang jauh lebih panjang dan berat.

"Kita menjuarai Piala Presiden, semua orang senang, dan itu turnamen yang bagus. Persebaya belum pernah menjuarainya sebelum ini. Tapi sekarang, situasinya di Super League berbeda," ujarnya.