Bongkar Alasan Patrick Kluivert Urung Panggil Marselino Ferdinan, Pengamat Buka Suara
jpnn.com - Pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai perubahan strategi menjadi alasan utama Patrick Kluivert merombak komposisi pemain Timnas Indonesia untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Koordinator Save Our Soccer (SOS) itu menilai Skuad Garuda justru terlihat lebih solid dengan nama-nama yang dipanggil pelatih asal Belanda tersebut.
“Pemilihan pemain merupakan hak prerogatif Patrick Kluivert. Setelah melakukan analisis tentu ada sejumlah pertimbangan yang diambil dalam menentukan 28 pemain untuk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026,” kata Akmal saat dihubungi JPNN.com.
Kejutan Tanpa Hadirnya Marselino Ferdinan
Daftar tersebut mengejutkan publik karena tidak menyertakan nama pemain muda Marselino Ferdinan.
Pemain kelahiran 9 September 2004 itu sebelumnya nyaris selalu menjadi andalan Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong
Marselino bahkan sempat menjadi pahlawan Timnas Indonesia saat mencetak dua gol kemenangan melawan Arab Saudi pada putaran ketiga.
Penyebab Absennya Marselino Ferdinan
Akmal menilai absennya Marselino kemungkinan besar disebabkan minimnya menit bermain di klubnya.
Saat ini, pesepak bola jebolan Persebaya Surabaya itu belum mendapat kesempatan reguler bersama Oxford United dan akhirnya dipinjamkan ke klub Liga Slovakia, AS Trencin, untuk musim 2025/26.
Akmal Marhali sebut pertimbangan strategi Patrick Kluivert membuat Marselino Ferdinan urung dibawa ke putaran keempat Piala Dunia 2026
