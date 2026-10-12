Bongkar Muat Batu Bara KAI Logistik Meningkat, Tembus 1,5 Juta Ton

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik terus memperkuat kapabilitas pengelolaan jasa bongkar muat batu bara sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung kelancaran rantai pasok energi nasional.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan menjelaskan hingga September 2026, KAI Logistik mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam pengelolaan bongkar muat batu bara.

Pada September 2026, volume pengelolaan mencapai 1,566 juta ton, sekaligus menjadi capaian bulanan tertinggi sepanjang 2026 atau meningkat sekitar 9% dibandingkan bulan sebelumnya.

Sepanjang triwulan III 2026, KAI Logistik mencatatkan volume pengelolaan bongkar muat batubara sebesar 4.271.642 ton, meningkat 26% dibandingkan triwulan II 2026 dan tumbuh 10% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Yuskal menyampaikan peningkatan kinerja tersebut mencerminkan semakin kuatnya kapasitas operasional perusahaan dalam mendukung pergerakan komoditas energi, sekaligus memperkuat peran KAI Logistik dalam ekosistem logistik nasional.

“Komoditas energi memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas industri dan perekonomian. Karena itu, keandalan rantai pasok energi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan komoditas, tetapi juga oleh kemampuan sistem logistik dalam memastikan distribusinya berlangsung secara andal, efisien, dan berkesinambungan," ujar Yuskal.

"KAI Logistik berkomitmen mengambil bagian dalam memastikan konektivitas tersebut melalui penguatan kapasitas dan keandalan layanan logistik berbasis kereta api," imbuhnya.

Peningkatan kinerja tersebut antara lain didorong oleh peningkatan volume salah satu mitra IUP dengan area operasional di Terminal Muara Lawai, dengan penambahan hingga empat rangkaian kereta.