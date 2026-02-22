menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Bongkar Peredaran Narkoba, Polres Situbondo Bekuk 2 Pengedar & Sita Lebih 27 Gram Sabu-Sabu

Bongkar Peredaran Narkoba, Polres Situbondo Bekuk 2 Pengedar & Sita Lebih 27 Gram Sabu-Sabu

Bongkar Peredaran Narkoba, Polres Situbondo Bekuk 2 Pengedar & Sita Lebih 27 Gram Sabu-Sabu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Barang butki narkotika jenis sabu-sabu diamankan Satreskoba Polres Situbondo, Jawa Timur. ANTARA/HO-Polres Situbondo (Situbondo)

jpnn.com - SITUBONDO - Tim Opsnal Satuan Reserses Narkoba Polres Situbondo, Jawa Timur, mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Dari pengungkapan itu, polisi menangkap dua pria pengedar narkoba dan menyita sabu-sabu lebih dari 27 gram.

Kedua tersangka berinisial MY (50) dan DY (38) ditangkap pada Rabu (18/2) malam di rumahnya yang selama ini diduga menjadi tempat transaksi narkoba.

Baca Juga:

"Pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu-sabu ini merupakan komitmen Polri dalam memutus rantai peredaran narkoba," kata Kepala Satresnarkoba Polres Situbondo Iptu Tatang Purwodadi di Situbondo, Sabtu (21/2).

Tatang mengatakan dari tersangka MY, pihaknya menemukan 20 paket sabu-sabu seberat 25,28 gram yang disimpan di dalam dompet dan tas selempang.

Dari tangan DY, kata dia, ditemukan delapan paket sabu-sabu seberat 2,6 gram.

Baca Juga:

“Total barang bukti sabu 27,88 gram," ungkapnya.

Dia mengatakan tersangka MY (50) warga Situbondo dan seorang pria inisial DY (38) asal Banyuwangi itu, tak berkutik saat polisi menemukan barang bukti puluhan paket sabu-sabu yang disembunyikan dalam plastik klip dan sedotan.

Polres Situbondo bongkar peredaran narkoba dengan menangkap dua pengedar dan menyita lebih dari 27 gram sabu-sabu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI