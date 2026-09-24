Boni Hargens: Aksi 24 September Berjalan Tertib, Bukti Polri Makin Humanis
jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi buruh yang digelar pada 24 September 2026 sejauh ini berjalan relatif tertib. Kekhawatiran publik mengenai skenario Black September tidak terwujud berkat koordinasi yang solid antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.
Keberhasilan menjaga ketertiban dalam demonstrasi 24 September 2026 tidak terlepas dari peran strategis Polri yang bekerja sama dengan TNI.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya telah menginstruksikan seluruh jajaran kewilayahan, termasuk Polda Metro Jaya, untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menghadapi para demonstran.
Selain pendekatan komunikatif, rekayasa lalu lintas situasional juga disiapkan secara matang agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan normal dan tidak terganggu secara signifikan oleh jalannya demonstrasi. Langkah antisipatif ini terbukti efektif dalam mencegah eskalasi konflik di lapangan.
Cermin Demokrasi yang Mapan
Analis politik dan hukum Boni Hargens, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menilai rangkaian aksi demonstrasi yang berulang kali terjadi di Indonesia justru mencerminkan kedewasaan dan kematangan sistem demokrasi bangsa ini.
Menurutnya, kebebasan sipil dan hak politik warga tidak hanya dijamin secara konstitusional, tetapi juga terbukti dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Aksi-aksi demonstrasi yang ada mencerminkan bahwa demokrasi kita sudah mapan, terutama dalam menjamin kebebasan sipil dan hak politik warga," ujar dosen ilmu hukum Universitas Krisnadwipayana tersebut.
Boni Hargens mengapresiasi transformasi kultural dan paradigmatik yang terjadi di tubuh institusi Polri.
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