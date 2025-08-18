menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Boni Hargens: Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

Boni Hargens: Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah

Boni Hargens: Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens seusai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/8/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens menegaskan siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum ILUNI UI harus memiliki komitmen untuk memperkuat UI, alumni dan bangsa Indonesia.

Menurut Boni, keberadaan IlUNI UI harus bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga terutama bagi bangsa dan negara termasuk mendukung langkah-langkah mewujudkan dan merawat Indonesia cerah.

Hal ini disampaikan Boni Haregsn seusai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/8/2025).

Baca Juga:

“Jadi, siapapun yang menang nanti harus memikirkan UI dan juga alumni dan Indonesia sebagai payung besar kita, rumah kita. Nah, itu aja sih intinya. Karena dari tujuh kandidat ini kan banyak sekali pilihan, tetapi semua diarahkan supaya setidaknya gagasan atau komitmen moralnya mengarah kepada keberpihakan pada kepentingan UI dan bangsa ini,” ujar Boni Hargens.

Boni Hargens juga kembali menegaskan visi dan misinya menjadikan ILUNI UI sebagai laboratorium gagasan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Indonesia berdaulat, sejahtera dan cerah.

Menurut Boni, alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.

Baca Juga:

"Nah, kami berharap nanti lulusan UI ini, dia bukan hanya menjadi bagian dari lapangan pekerjaan, tapi dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pemerintah di dalam menciptakan kesejahteraan umum," imbuh Boni.

Dia mengajak semua pihak memiliki optimisme bahwa pemerintah akan terus bekerja dengan baik ke depan.

Boni Hargens mengatakan IlUNI UI harus bermanfaat bagi bangsa dan negara termasuk mendukung pemerintah dalam merawat Indonesia cerah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI