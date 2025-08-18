Boni Hargens: Alumni UI Harus Dukung Pemerintah Merawat Indonesia Cerah
jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) 2025-2028 Boni Hargens menegaskan siapapun yang terpilih menjadi Ketua Umum ILUNI UI harus memiliki komitmen untuk memperkuat UI, alumni dan bangsa Indonesia.
Menurut Boni, keberadaan IlUNI UI harus bermanfaat baik bagi dirinya sendiri, tetapi juga terutama bagi bangsa dan negara termasuk mendukung langkah-langkah mewujudkan dan merawat Indonesia cerah.
Hal ini disampaikan Boni Haregsn seusai bertemu Rektor UI Heri Hermansyah bersama 6 kandidat Ketum ILUNI UI lainnya di Plataran Darmawangsa, Jakarta, Minggu (17/8/2025).
“Jadi, siapapun yang menang nanti harus memikirkan UI dan juga alumni dan Indonesia sebagai payung besar kita, rumah kita. Nah, itu aja sih intinya. Karena dari tujuh kandidat ini kan banyak sekali pilihan, tetapi semua diarahkan supaya setidaknya gagasan atau komitmen moralnya mengarah kepada keberpihakan pada kepentingan UI dan bangsa ini,” ujar Boni Hargens.
Boni Hargens juga kembali menegaskan visi dan misinya menjadikan ILUNI UI sebagai laboratorium gagasan untuk mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mewujudkan Indonesia berdaulat, sejahtera dan cerah.
Menurut Boni, alumni UI bisa terlibat langsung menyelesaikan persoalan-persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, dan pendidikan yang kurang.
"Nah, kami berharap nanti lulusan UI ini, dia bukan hanya menjadi bagian dari lapangan pekerjaan, tapi dia juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, mendukung pemerintah di dalam menciptakan kesejahteraan umum," imbuh Boni.
Dia mengajak semua pihak memiliki optimisme bahwa pemerintah akan terus bekerja dengan baik ke depan.
Boni Hargens mengatakan IlUNI UI harus bermanfaat bagi bangsa dan negara termasuk mendukung pemerintah dalam merawat Indonesia cerah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pemilihan Ketum ILUNI UI 2025 Sudah Dekat, Rapin Mudiardjo Janji Perkuat Dana Abadi
- Gelar FUN Chess FISIP UI Bersaudara, Boni Hargens Siap Perkuat ILUNI Jadi Advokasi Kebijakan
- Penampakan Bendera Merah Putih Raksasa di Flyover Pasupati Bandung
- ILUNI UI Luncurkan Panduan Mental Health Champions untuk Kesehatan Mahasiswa
- Prabowo: Ada Komisaris Rapat Sebulan Sekali, Tantiemnya Rp40 Miliar Setahun
- Ivan Ahda Sebut Iluni UI Bisa Jadi Provider Asuransi untuk Para Alumni