Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kemanusiaan Kapolri Listyo Sigit
jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama Polri dalam penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kunjungan langsung ke Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Kapolri memimpin koordinasi lintas-lembaga yang melibatkan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat meninjau dan memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa di Manggarai, NTT. Foto: Source for JPNN
"Polri akan terus berkomitmen untuk membersamai masyarakat dalam menghadapi masa-masa sulit ini, serta bersinergi dengan TNI, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder terkait guna mempercepat penanganan bencana, pemulihan wilayah terdampak, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat,"ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Selasa (18/8).
Polri menggerakkan kekuatan penuh dalam waktu singkat pasca-bencana gempa bumi melanda NTT.
Sesuai arahan Presiden, seluruh unsur Polri difokuskan pada operasi pencarian dan pertolongan (SAR), evakuasi korban, penanganan tanggap darurat, pelayanan kesehatan, hingga distribusi logistik ke titik-titik pengungsian yang tersebar luas di wilayah terdampak.
Kapolri memastikan bahwa sebagian besar lokasi pengungsian saat ini telah dapat dijangkau dan terus dipantau secara langsung oleh personel yang ditugaskan.
Langkah Kapolri Listyo memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan citra institusi Polri dalam persepsi publik di Indonesia.
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