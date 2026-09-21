Boni Hargens Apresiasi Terobosan Paradigmatik Kapolri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka lembaran baru dalam sejarah institusi Polri dengan mendorong Polisi Wanita (Polwan) untuk meraih posisi tertinggi sebagai pimpinan Polri di masa depan.

Pernyataan ini disampaikan Kapolri pada pembukaan The 63rd International Association of Women Police (IAWP) Annual Training Conference 2026 di Bali, Minggu, 20 September 2026.

Ruang bagi Polwan di Puncak Kepemimpinan

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Dalam pidatonya di hadapan peserta konferensi internasional, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri secara resmi memberikan ruang seluas-luasnya bagi Polwan untuk bersaing dan berkarier hingga level pimpinan tertinggi.

Dia menyebut contoh nyata dari Australia dan Belanda, dua negara yang kepolisiannya telah dipimpin oleh perempuan, sebagai bukti bahwa kepemimpinan perempuan dalam institusi kepolisian bukan sesuatu yang mustahil, melainkan sebuah keniscayaan yang dapat diwujudkan dengan komitmen dan persiapan yang matang.

Kapolri juga mengungkapkan fakta dari total lebih dari 450 ribu personel Polri saat ini, sekitar 6,2 persen atau 29 ribu personel merupakan Polwan.

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Angka ini menjadi modal dasar yang signifikan untuk mendorong representasi perempuan yang lebih kuat di seluruh jenjang kepangkatan dan jabatan strategis.

Kapolri secara tegas meminta seluruh Polwan untuk terus meningkatkan kualitas diri, memperkuat kapasitas profesional, dan secara aktif mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan Polri.