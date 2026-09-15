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Boni Hargens Apresiasi Wapres Gibran Galang Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Boni Hargens Apresiasi Wapres Gibran Galang Dukungan untuk Stabilitas Ekonomi Nasional
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Pengamat politik Boni Hargens. Foto: ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik.

Seruan ini disampaikan Gibrean menyusul pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin, 14 September 2026.

"Mari kita terus mendukung langkah Bapak Presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kepercayaan publik, mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan negara yang lebih sehat dan bertanggung jawab," tegas Wapres Gibran Rakabuming Raka.

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Pernyataan Wapres ini bukan sekadar formalitas protokoler.

Dalam konteks pergantian kabinet yang kerap memicu ketidakpastian pasar, sinyal dukungan eksplisit dari Wakil Presiden memiliki bobot simbolis dan politis yang signifikan, serta menegaskan bahwa pemerintahan berjalan kohesif dan berorientasi pada kepentingan ekonomi rakyat.

Pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia.

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Suahasil, yang sebelumnya dikenal luas sebagai ekonom senior dan birokrat berpengalaman di lingkungan Kementerian Keuangan, memiliki rekam jejak panjang dalam perumusan kebijakan fiskal nasional.

Pergantian ini dipandang sebagai langkah konsolidasi Presiden Prabowo untuk memperkuat tim ekonominya menjelang tantangan global yang semakin kompleks.

Analis politik senior Boni Hargens memberikan apresiasi positif atas pernyataan Wapres Gibran yang menggalang dukungan untuk stabilitas ekonomi nasional.

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