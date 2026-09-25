Boni Hargens: Isu Pemakzulan Wapres Bagian dari Skenario Pilpres 2029

jpnn.com, JAKARTA - Gugatan terhadap syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) menuai perhatian luas dari masyarakat.

Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai isu ini bukan sekadar persoalan konstitusional, melainkan bagian dari permainan politik yang lebih besar menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gugatan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh tim kuasa hukum yang antara lain Denny Indrayana, Refly Harun, dan Bambang Widjojanto.

Para pemohon mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan minimal calon wakil presiden, khususnya terkait ijazah dan riwayat pendidikan Gibran yang dinilai tidak memenuhi syarat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf 'r' Undang-Undang Pemilihan Umum sejak awal proses pendaftaran.

Petitum

Boni Hargens mengatakan para pemohon mengajukan serangkaian petitum yang bersifat absurd, radikal, dan berpotensi mengubah tatanan pemerintahan yang sedang berjalan karena para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden Republik Indonesia, menyatakan bahwa penetapan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden sejak awal bersifat cacat hukum, serta meminta MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024.

MK Tidak Berwenang Mengadili

Dari aspek hukum, Boni Hargens sejalan dengan pandangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa gugatan ini telah melewati batas yurisdiksi dan tenggat waktu yang diatur dalam UU sehingga MK kehilangan kewenangan untuk mengadili objek gugatan tersebut.