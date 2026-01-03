Boni Hargens: Kapolri Sukses Kawal Pemerintahan Prabowo-Gibran, Transformasi Budaya Polri di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Analis hukum dan politik Boni Hargens menilai Institusi Polri di bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menandai komitmen peran strategis dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di 2025.

Menurut Boni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sukses mengawal keamanan dan stabilitas nasional dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di sepanjang tahun 2025.

“Polri berhasil menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, menegakkan hukum berkeadilan, dan memberikan pelayanan publik yang humanis dan responsif kepada seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Jumat, 2 Januari 2025.

Boni mengatakan kepemimpinan Kapolri ditandai dengan pendekatan inovatif dalam penegakan hukum, penguatan integritas institusi, dan komitmen untuk membangun Polri yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pertama, kata dia, Polri berhasil menjalankan tugas pengamanan agenda nasional secara profesional dan transparan sepanjang tahun 2025, mendukung stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kemudian, implementasi penegakan hukum yang disiplin, adil, dan berkeadilan menjadi prioritas utama dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia serta penguatan peran Polri dalam demokrasi hukum tercermin melalui pelayanan publik yang makin humanis, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Kortastipidkor Polri Tetapkan 6 Tersangka Korupsi LPEI

Pada tahun 2025, lanjut Boni, Polri menunjukkan kinerja yang baik dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran melalui berbagai program strategis yang memperkuat stabilitas keamanan nasional.

Dia pun membeberkan beberapa prestasi Polri sepanjang tahun 2025, yaitu salah satunya penurunan angka kriminalitas.