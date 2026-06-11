Boni Hargens: Konsep Presisi Listyo Sigit Bawa Perubahan Signifikan di Tubuh Polri

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens mengungkapkan konsep Presisi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dan fundamental dalam transformasi kinerja dan budaya institusi kepolisian Indonesia, dari sebuah institusi yang sempat mengalami ujian reputasi, menuju lembaga yang dipercaya rakyat.

Boni menyampaikan hal itu saat acara peluncuran peluncuran buku 'Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri' yang dilangsungkan di Jakarta, pada Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, visi Presisi Polri, merupakan desain besar perubahan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan realitas tantangan kontemporer.

Dia menilai Jend. (Pol) Listyo Sigit Prabowo berhasil mewarisi institusi yang tengah berada di persimpangan jalan, antara tekanan publik yang kian kritis dan tuntutan reformasi yang tak bisa ditunda dan dalam situasi itu pula visi Presisi mempunyai relevansi logisnya.

"Yang jelas, visi Presisi Polri merupakan konsep transformasi holistik yang menjadi kompas arah kebijakan dan budaya kerja Polri modern, menyatukan tiga nilai inti yang saling menopang satu sama lain," ujar Boni Hargens.

Lebih lanjut, Boni menjelaskan, bahwa visi Presisi Polri terdiri dari tiga unsur penopang utamanya, yaitu, Prediktif, yang dimaknai bahwa transformasi Polri saat ini telah memanfaatkan data analitik berbasis teknologi informasi terkini, untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Polri hadir sebelum masalah berkembang.

Penopang kedua, kata Boni, yaitu Responsibilitas, dalam pemaknaan bahwa Polri senantiasa melakukan tugas secara efektif, cepat dan tepat sasaran dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap interaksi dengan masyarakat di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.

"Terakhir, Transparansi dan Berkeadilan. Pilar ini diterjemahkan untuk menjamin akuntabilitas penuh dalam setiap tindakan hukum agar kepercayaan publik terjaga dan keadilan ditegakkan secara nyata dan terasa oleh rakyat," jelas dia.