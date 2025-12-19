Boni Hargens: Lima Logical Fallacies Dalam Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025
jpnn.com, JAKARTA - Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 telah memicu kontroversi hukum yang signifikan di Indonesia.
Perdebatan ini melibatkan berbagai pihak dengan perspektif yang sangat berbeda, mencerminkan kompleksitas interpretasi hukum dalam konteks reformasi institusi keamanan.
Tokoh-tokoh terkemuka seperti Mahfud MD dan Jimly Assidiqie menilai bahwa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan secara fundamental dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Mereka berpendapat peraturan ini berpotensi melemahkan pengawasan eksternal terhadap institusi kepolisian dan mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang telah ditetapkan oleh MK.
Di sisi lain, analis hukum dan politik seperti Boni Hargens memberikan interpretasi yang berbeda.
Dia menilai bahwa Perpol justru mendukung dan mengimplementasikan keputusan MK dengan cara yang lebih praktis dan operasional, bukan melawannya.
“Perspektif ini menekankan pada mekanisme internal yang lebih jelas dan terstruktur,” ujar Boni Hargens dalam keterangan tertulis pada Jumat (19/12/2025).
Menurut Boni Hargens, perdebatan ini telah memicu diskursus hukum dan politik yang sangat intens di kalangan publik dan media massa.
Boni Hargens menyebutkan lima bentuk logical fallacies dalam Argumen Komite Reformasi Polri.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bripka AS Tersangka Pembunuhan Mahasiswi UMM, Begini Hubungannya dengan Korban
- Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing Dibakar Tim Gabungan, Lihat
- Komisi Reformasi Polri Sudah Dengar Pernyataan Kapolri soal Penempatan Polisi di Luar Struktur
- Kapolda Metro Jaya Resmikan Asrama dan Mess Anggota di Priok
- Ini Kata Prof Jimly soal Perpol 10/2025 yang Jadi Polemik
- Kasus Matel Tewas di Kalibata 2 Polisi Dipecat, 4 Lainnya Kena Demosi