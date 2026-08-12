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Boni Hargens Optimistis dengan Kinerja Polri, TNI, dan BIN

Boni Hargens Optimistis dengan Kinerja Polri, TNI, dan BIN
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Analis Politik Senior Boni Hargens. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rapat persiapan menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia pada Agustus 2026, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen penuh Polri untuk memastikan seluruh rangkaian acara perayaan kemerdekaan berlangsung aman, tertib, dan kondusif.

Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pernyataan tegas Kapolri itu disampaikan sebagai jaminan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bahwa aparat keamanan telah bersiap secara menyeluruh dan profesional.

Polri tidak bekerja sendiri dalam misi besar ini. Koordinasi lintas-sektoral yang erat telah dijalin bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta pemerintah daerah di seluruh penjuru Indonesia.

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Sinergi yang solid ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah semaraknya peringatan hari bersejarah bagi bangsa.

Kapolri Listyo juga menegaskan bahwa pemantauan dan koordinasi dilakukan secara berkesinambungan setiap saat, mengingat rangkaian kegiatan perayaan kemerdekaan di berbagai daerah telah mulai berjalan.

Masyarakat pun diajak untuk bersama-sama menyambut dan merayakan HUT ke-81 RI dengan penuh semangat, tertib, serta tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

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Boni Hargens menegaskan koordinasi yang terstruktur dan menyeluruh antara Polri, TNI, dan BIN menjadi pilar utama dalam mengawal seluruh tahapan perayaan kemerdekaan.

Koordinasi lintas-sektoral yang erat telah dijalin bersama TNI, BIN, berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mengawal peringatan HUT ke-81 RI.

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