Boni Hargens: Polri Beradaptasi pada Perubahan Zaman
jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan kepada media bahwa keluhan masyarakat yang kini semakin mudah tersebar melalui maraknya citizen journalism merupakan bentuk early warning system yang nyata dan relevan bagi institusi kepolisian modern.
Pernyataan ini disampaikan Kapolri dalam acara Kompolnas Awards di Jakarta (18/9/2026).
Dia menjelaskan di era digital yang terus berkembang pesat, arus informasi dari warga ke publik tidak lagi dapat dibendung.
Platform media sosial, kanal video daring, hingga grup percakapan digital menjadi ruang bagi setiap individu untuk merekam, melaporkan, dan menyebarluaskan kejadian di sekitar mereka secara langsung dan real-time. Fenomena ini membentuk lanskap informasi yang baru.
Paradigma Kepolisian Modern di Era Digital
Menanggapi pernyataan Kapolri, analis politik dan isu intelijen Boni Hargens memberikan penilaian secara komprehensif.
Menurutnya, pernyataan Kapolri itu mencerminkan sistem berpikir kepolisian modern yang secara aktif beradaptasi dengan konteks perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis.
"Era digital yang ditandai oleh amorfisme informasi di ruang maya sudah seharusnya membawa perubahan pada paradigma penegak hukum dalam mengevaluasi dan meredefinisi makna dan pelaksanaan dari peran serta fungsi mereka di tengah masyarakat, bangsa, dan negara," ujar akademisi Universitas Indonesia tersebut.
Pernyataan Kapolri mencerminkan sistem berpikir kepolisian modern yang secara aktif beradaptasi dengan konteks perubahan zaman yang serba cepat dan dinamis.
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