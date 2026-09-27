Boni Hargens: Polri dan Ulama Bersenyawa untuk Keutuhan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyerukan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam acara "Ngaji Kebangsaan" bersama K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) pada Sabtu, 26 September 2026, di Pondok Pesantren LP3IA Narukan, Rembang, Jawa Tengah.

Dalam sambutan di hadapan ratusan personel Polri dan ribuan santri, Kapolrimenegaskan sebuah prinsip yang telah mengakar dalam tradisi kebangsaan Indonesia, yakni ulama dan umara adalah dua kekuatan yang saling melengkapi.

Ulama dan umara berfungsi sebagai lentera dan kompas moral yang memberikan arah spiritual, nasihat bijak, dan landasan etika bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, Polri sebagai aparatus negara mengemban tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

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Tantangan Nyata di Tengah Kompleksitas Global

Analis politik senior Boni Hargens menyambut pernyataan Kapolri sebagai seruan moral yang tepat waktu dan penuh urgensi.

Dalam rilisnya tertanggal 27 September 2026, Boni menggarisbawahi bahwa dunia saat ini tengah berada dalam pusaran tantangan yang kompleks.

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Perang dan konflik geopolitik telah mengguncang rantai pasok global, memicu ketidakstabilan ekonomi yang dampaknya merambat hingga ke tingkat rumah tangga di dunia, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, berbagai kepentingan sedang berkontestasi, baik di arena politik, ekonomi, maupun di ruang digital dan semuanya tampak kurang terkendali.