Boni Hargens: Polri Makin Humanis

jpnn.com, JAKARTA - Personel Polri (Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Samapta Polda Metro Jaya) membagikan roti dan air mineral kepada massa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Selasa, 22 September 2026.

Aksi pelayanan kemanusiaan dan pendekatan humanis ini dilakukan oleh pihak kepolisian saat mengawal jalannya penyampaian aspirasi dari ratusan massa.

Salah satunya dari Aliansi Masyarakat Pandeglang, Cianjur, dan Sukabumi serta elemen lainnya yang menyuarakan isu lingkungan hidup.

Pembagian makanan dan minuman tersebut dilakukan menggunakan Mobil Pelayanan Unjuk Rasa bersama Tim Negosiator untuk membantu memenuhi kebutuhan para peserta aksi di tengah cuaca yang terik.

Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai tindakan sederhana yang dilakukan personel Polres Metro Jakarta Pusat mencerminkan suatu transformasi budaya yang fundamental dalam tubuh kepolisian selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Boni menilai tindakan kemanusiaan itu mencerminkan adanya transformasi budaya yang signifikan dalam tubuh Polri dan adanya perubahan fundamen berpikir di kalangan personel Polri tentang bentuk konkrie dari konsep society policing.

Baca Juga: Kejari Tangerang Tunggu Hasil Penyidikan Polisi terkait Kasus Dolar Singapura Palsu

"Bagi saya, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Kapolri dengan paradigma PRESISI-nya dalam melakukan reformasi internal di tubuh institusi kepolisian,” tegas Boni Hargens di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Lebih lanjut, Boni menjelaskan tindakan tersebut belum tentu menuai respons positif dari semua kelompok dalam masyarakat.