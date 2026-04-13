Boni Hargens: Presiden Prabowo Percaya Penuh Kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit

jpnn.com, JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens memberikan respons arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kelas instusi strategis kepada 4 pejabat utama negara, yakni Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN dan Menteri Keuangan untuk bersinergi mencegah dan menghentikan penyelundupan demi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Arahan ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum bertolak ke Rusia pada Jumat (10/4/2026).

Boni menyoroti arahan Presiden Prabowo yang secara spesifik menyebut Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai salah satu penerima perintah utama.

Menurut Hargens, arahan Prabowo tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari kepala negara kepada institusi kepolisian.

Hargens menilai sinyal ini bukan sekadar penugasan teknis, melainkan pengakuan atas kapasitas dan loyalitas Polri sebagai mitra strategis pemerintah.

"Tampaknya Kapolri Listyo Sigit memperoleh kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo. Ini merupakan sinyal yang memantulkan sekaligus harapan dan kepercayaan terhadap institusi Polri dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Boni Hargens mengatakan kepercayaan penuh yang diberikan Presiden kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.

Polri yang mendapat mandat langsung dari presiden, kata dia, memiliki legitimasi dan otoritas yang diperkuat untuk bertindak secara tegas di lapangan, termasuk dalam menangani jaringan penyelundupan yang terorganisir dan memiliki backing kekuatan finansial yang besar.