Boni Hargens Sebut KSP Listyo Sigit Berkontribusi Dalam Memperkuat Pemerintahan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo memulai langkah strategis untuk mengatasi hambatan (bottleneck) birokrasi dan regulasi yang selama ini memperlambat realisasi program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Kehadiran figur berpengalaman di posisi kunci ini menandai babak baru dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya dalam dua tahun ke depan yang dinilai krusial untuk konsolidasi agenda nasional.

Analis politik senior Boni Hargens menyampaikan optimisme yang kuat bahwa KSP di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo berpotensi menjadi substruktur politik yang sangat berkontribusi dalam pembenahan dan penguatan pemerintahan saat ini.

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Boni menilai langkah Listyo Sigit yang secara aktif membangun sinergi antarkementerian dan lembaga sebagai pendekatan yang cerdas dan strategis.

Melalui koordinasi lintas sektor yang terstruktur, KSP berperan sebagai simpul penghubung yang mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala di lapangan secara cepat dan tepat sasaran.

Penilaian Boni mencerminkan harapan luas di kalangan pengamat bahwa hambatan-hambatan birokratis yang sempat menghambat momentum pemerintahan pada dua tahun pertama dapat segera diatasi.

Pendekatan berbasis sinergi ini diyakini mampu menciptakan iklim koordinasi yang lebih efektif antara eksekutif pusat, kementerian teknis, dan lembaga negara terkait, sehingga kebijakan tidak lagi tertahan pada tataran perencanaan semata.

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