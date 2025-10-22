Bonnadol Siap Sapa Penggemar Indonesia di Fan Meeting Jakarta 2025

jpnn.com, JAKARTA - Aktor dan penyanyi asal Thailand, Bonnadol akan hadir langsung di Jakarta, untuk bertemu dengan para penggemarnya.

Acara bertajuk “One Fine Day with Bonnadol – Fan Meeting in Jakarta 2025” ini akan berlangsung pada 15 November 2025 pukul 17.00 WIB di Balai Kartini – Batek Theater, Jakarta.

Fan meeting ini menjanjikan pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar dengan berbagai kegiatan eksklusif, mulai dari pertunjukan spesial hingga sesi interaksi hangat bersama Bonnadol. Acara ini diselenggarakan oleh Melomood Thailand dan Melomood Indonesia.

Dalam fan meeting ini, penggemar dapat memilih tiga kategori tiket: VIP, GA+, dan GA, yang masing-masing memberikan kesempatan berbeda untuk berinteraksi dengan sang bintang.

Pemegang tiket VIP, misalnya, akan mendapatkan foto grup 1:1, kesempatan ikut undian Hi-Touch, serta poster bertanda tangan langsung dari Bonnadol.

Selain itu, semua kategori tiket memberikan akses ke sesi Hi-BYE, poster resmi, kartu resmi, dan Lucky Draw Game.

Bagi pembeli tiket Early Bird hingga 31 Oktober 2025, tersedia bonus mini key ring, badge edisi terbatas, serta akses soundcheck 30 menit sebelum acara dimulai.

“Semua yang beli tiket Early Bird bisa ikutan sesi soundcheck bareng aku sebelum show-nya mulai. Yuk bikin momen spesial bareng-bareng!” kata Bonnadol dalam pesannya kepada penggemar Indonesia.