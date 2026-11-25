jpnn.com, LEBAK - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyampaikan komitmennya memperjuangkan kesejahteraan guru, terutama gaji pokok minimal Rp5 juta. Pernyataan itu ia sampaikan dalam peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional di Plaza Lebak, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (25/11).

Bonnie mengatakan, Komisi X telah berdiskusi dengan Pengurus Besar PGRI dan berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru. Wakil rakyat dari daerah pemilihan Lebak-Pandeglang itu menekankan bahwa komitmen tersebut bukan sekadar janji.

"Kalau kita mau meningkatkan kesejahteraan guru, tidak bisa cuma lips service. Tidak bisa cuma janji-janji terus," ujarnya, disambut dukungan para guru yang hadir.

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Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menghitung, gaji pokok guru Rp5 juta secara merata membutuhkan sekitar Rp208 triliun per tahun untuk sekitar 3.470.000 guru. Menurut dia, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN 2026, atau sekitar Rp769 triliun, membuat hal itu sangat mungkin dilakukan.

"Gaji pokok guru itu harusnya serendah-rendahnya 5 juta. Saya nyatakan. Yang paling masuk akal dengan melihat kondisi keuangan negara dan segala macamnya, saya bilang gaji pokok guru itu minimal harus 5 juta," tegasnya.

Bonnie juga menyoroti guru honorer yang menurutnya terlalu lama berada dalam ketidakpastian penghasilan. Ia mengusulkan mekanisme perlindungan guru disamakan dengan tenaga kerja lain, yakni masa uji coba enam bulan hingga satu tahun sebelum diangkat.

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"Di sisi lain, jangan dibiarkan terus-menerus dari honorer yang penghasilannya tidak pasti, menggunakan dana BOS," katanya.

Ia turut mengupayakan agar anak guru mendapat fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.