Bonnie Soroti Gangguan Layanan Ipusnas dan Nasib Perpustakaan Bung Karno-Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti persoalan layanan digital hingga kondisi fisik perpustakaan di Indonesia, termasuk milik tokoh pendiri bangsa. Kritik disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/1).

"Kalau lagi sedang malas pergi, saya biasanya akses Ipusnas. Tetapi belakangan ini Ipusnas sering macet," kata Bonnie Triyana sembari menunjukkan ponselnya di hadapan forum.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu menceritakan pengalamannya mengunduh buku yang terhenti karena sistem terkunci, serta menemui gangguan akses yang berlanjut meski masa pemeliharaan seharusnya selesai.

Pendiri Historia.id ini mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik dasar. Di sisi lain, Bonnie juga mengungkap kondisi memprihatinkan perpustakaan daerah. Berdasarkan data yang ia sampaikan, masih ada 19 kabupaten/kota dan lima provinsi baru yang belum memiliki perpustakaan.

"Saya datang ke sana, koleksinya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin; lembab. Kita tahu kondisi kelembapan tinggi di Indonesia, buku harus dirawat," ujarnya.

Bonnie meminta Perpusnas membimbing perpustakaan daerah agar standar perawatan terpenuhi.

Perhatian khusus juga disampaikan untuk perpustakaan tokoh bangsa. "Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta ini juga tolong diperhatikan," kata Bonnie.

Bonnie mencontohkan perpustakaan pribadi Bung Hatta di Jalan Proklamasi yang memerlukan perhatian, serta mendorong akses publik untuk koleksi buku Bung Karno yang tersebar di Istana Bogor dan Balai Kirti.