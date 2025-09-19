Bonnie Tegaskan Komitmen Majukan Kebudayaan Banten lewat Festival Seni Multatuli 2025

jpnn.com, RANGKASBITUNG - Anggota DPR RI Komisi X dari Dapil Banten I, Bonnie Triyana, menegaskan komitmennya untuk terus memajukan kebudayaan di tanah kelahirannya, Lebak dan Pandeglang. Hal itu disampaikannya dalam pembukaan Festival Seni Multatuli (FSM) 2025 yang berlangsung pada 19–21 September 2025 di Alun-alun Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten.

Festival yang mengusung tema “Orang-Orang Baru dari Banten” ini disebut Bonnie bukan sekadar ajang pertunjukan seni, melainkan ruang kolaborasi lintas generasi untuk merawat ingatan sejarah dan membuka gagasan baru bagi anak muda.

“Ketika museum didirikan, saya dan Ibu Iti Octavia Jayabaya serta kawan-kawan sadar butuh magnet agar masyarakat ikut berpartisipasi. Dari situlah lahir Festival Seni Multatuli. Bukan untuk mengultuskan Multatuli, melainkan mengangkat semangatnya—semangat pembebasan, anti-penindasan, dan perjuangan rakyat kecil,” ujar Bonnie.

Ia mencontohkan kolaborasi yang sudah dilakukan sejak awal, seperti opera Sa’ijah dan Adinda garapan Ananda Sukarlan pada 2018, hingga penampilan Once Mekel yang tahun ini berkolaborasi dengan paduan suara pelajar Rangkasbitung.

Bonnie menekankan, kata kunci dari FSM adalah kolaborasi. Menurutnya, kolaborasi antara seniman lokal dan nasional melahirkan karya baru yang bisa diterima publik lebih luas.

“Festival Seni Multatuli adalah ajang pertemuan seniman. Kolaborasi yang terjadi di sini bukan hanya memperkuat kebudayaan lokal, tapi juga memberi ruang agar karya dari Lebak bisa menembus panggung nasional, bahkan dunia,” tambahnya.

Tahun ini, FSM berkolaborasi dengan program Semarak Budaya Kementerian Kebudayaan RI. Bonnie menyebut dukungan pemerintah pusat dan daerah sebagai bukti bahwa kerja kebudayaan di Lebak semakin mendapat tempat.

Bupati Lebak, Moch. Hasbi Asyidiki Jayabaya, mengapresiasi peran Bonnie Triyana. Menurutnya, FSM 2025 tidak mungkin terselenggara tanpa gagasan dan dorongan Bonnie.