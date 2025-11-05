Bonnie Triyana Beberkan Dosa Soeharto: dari Penghilangan Paksa hingga Krisis Moneter

jpnn.com, LEBAK - Sejarawan Bonnie Triyana mengupas makna, sejarah, dan kriteria pahlawan sejati dalam diskusi di Museum Multatuli, Rangkasbitung, Banten, Rabu (5/11). Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan ini memulai dengan menjelaskan asal-usul kata pahlawan.

"Kata pahlawan dari mana? Dari bahasa Sanskrit, Sansakerta, yang artinya pahala. Pahala itu artinya buah, hasil," ujarnya.

"Wan itu ditambahkan karena dia menunjukkan kepemilikan. Jadi, orang yang menerima hasil sebagai akibat dari apa yang dia lakukan," lanjut Bonnie.

Menurutnya, gelar pahlawan nasional mulai diberikan pada 1950-an untuk memperkuat identitas bangsa yang baru merdeka. "Jadi gini, pada saat itu Indonesia itu baru merdeka. Kita bangsa Indonesia, sebelum menjadi Indonesia itu hanya sekumpulan orang-orang dengan identitas, etnisitas, dan sukunya masing-masing," papar Bonnie.

Ia menambahkan, pada 1950, Bung Karno kemudian berembuk untuk memberikan gelar pahlawan kepada mereka yang berjuang secara fisik. "Berjuang yang melawan Belanda, bahkan menjadi korban penjajahan Belanda," kata Bonnie.

Abdul Muis ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama. "Abdul Muiz ini pengarah, penulis. Dia seorang penulis, wartawan, aktivis politik, dan aktif di syarikat Islam. Yang banyak menimbulkan kejuligaan Belanda, sehingga dia selalu dikuntit sama intelijen Belanda kemanapun dia bergerak," jelasnya.

Seleksi pahlawan kemudian juga mempertimbangkan keterwakilan daerah dan spektrum ideologi, dari kalangan Islam seperti KH Hasyim Asy'ari hingga dari spektrum kiri seperti Alimin dan Tan Malaka.

Namun, proses ini tak lepas dari kontroversi. "Banyak masyarakat menyatakan protes. Kenapa orang yang pro-Belanda kok dipilih menjadi pahlawan nasional? Ramai," kata Bonnie mencontohkan pengangkatan Ida Anak Agung Gde Agung pada 2005.