jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta Polda DIY menangguhkan penahanan empat mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang berstatus tersangka dan ditahan terkait kericuhan usai aksi demonstrasi 10 November 2026, agar mereka bisa kembali menjalani perkuliahan. Permintaan itu disampaikan Bonnie, Minggu (29/11), sehari setelah lebih dari 25 dosen dan guru besar FH UGM mendatangi Polda DIY.

Bonnie menilai langkah para pendidik itu mencerminkan tanggung jawab moral terhadap anak didiknya. "Saya menghargai langkah para dosen dan guru besar UGM. Itu bentuk kepedulian pendidik kepada mahasiswanya," ujarnya.

Sebagai anggota komisi yang membidangi pendidikan, Bonnie meminta kepolisian mempertimbangkan pembebasan atau penangguhan penahanan bagi keempat mahasiswa. Menurutnya, tertahannya proses belajar berisiko mengganggu perkuliahan, ujian, dan penyelesaian studi mereka.

"Masa studi adalah investasi bagi masa depan mereka dan bangsa ini," katanya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan dirinya menghormati proses hukum dan kewenangan kepolisian. Namun, menurutnya, hukum memberi ruang bagi penyidik untuk menilai kebutuhan penahanan secara proporsional.

"Para mahasiswa memiliki identitas jelas dan berada di lingkungan akademik, sementara kampus, dosen, dan guru besar bersedia mendampingi serta menjamin mereka, sehingga kekhawatiran kabur atau menghilangkan barang bukti seharusnya dapat dijawab tanpa penahanan," kata Bonnie.

Bonnie mendorong kasus ini diselesaikan dengan pendekatan pembinaan dan keadilan restoratif serta humanis, terutama bagi anak muda yang masih belajar. "Negara perlu hadir untuk mendidik dan melindungi, bukan semata menghukum," ujarnya.

"Saya juga mengajak Polda DIY, UGM, dan pihak terkait membuka dialog agar persoalan ini selesai secara adil dan transparan, dengan tetap menjamin hak pendidikan para mahasiswa. Komisi X DPR RI siap mengawal dan memfasilitasi komunikasi tersebut," kata Bonnie. (tan/jpnn)