Bonus Atlet Medali ASEAN Para Games Cair, Menteri Erick Jamin Transparan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mencairkan bonus untuk para atlet peraih medali Asean Para Games 2026 pada Selasa (17/3).

Pencairan dana itu dilakukan dengan mekanisme bonus ditransfer langsung ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) milik para atlet.

Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erick Thohir mengungkapkan Kemenpora dan BRI yang mentransfer bonus secara langsung kepada atlet.

Itu dilakukan menjamin transparansi jumlah bonus, dan atlet pun bisa menerima apresiasi ini dengan cepat serta tepat sasaran.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, seluruh dana bonus ini ditransfer langsung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga ke rekening masing-masing atlet, sehingga dapat diterima secara cepat, transparan, dan tepat sasaran," jelas Menpora.

Selain itu, Kemenpora juga bekerja sama dengan BRI akan memberikan pendampingan literasi dan perencanaan keuangan, agar para atlet dapat mengelola bonus yang diterima dengan baik dan memiliki tabungan serta keamanan finansial untuk masa depan para atlet.

"Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi negara atas perjuangan para atlet, sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan olahraga Indonesia untuk terus berprestasi," kata Menpora Erick.

Dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para atlet peraih medali Asean Para Games 2026 yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi nama bangsa.