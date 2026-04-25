Bonus SEA Games Ubah Hidup Karateka Leica Lubis, Kini Bisa Beli Rumah Demi Tujuan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Karateka nasional Leica Al Humaira Lubis merasakan langsung dampak besar bonus dari ajang SEA Games 2025 Thailand.

Pencapaian medali emas di debut internasionalnya itu bukan hanya soal prestasi, tapi juga awal perubahan besar dalam hidup dan keluarganya.

Leica mengaku tak pernah menyangka akan meraih emas, sekaligus mendapatkan bonus besar dari negara.

Bonus tersebut bahkan menjadi yang pertama kali dia terima langsung dari presiden.

“Rasanya seperti rezeki nomplok,” kata Leica menggambarkan betapa luar biasanya momen tersebut.

Namun, alih-alih menggunakan bonus untuk kepentingan pribadi semata, Leica memilih langkah yang penuh makna.

Sebagai atlet muda yang belum berkeluarga, dia memprioritaskan kesejahteraan orang tuanya.

Bonus tersebut dialokasikan untuk membeli rumah, sesuatu yang belum dimiliki keluarganya.