Bonus untuk Pemain Persib seusai Hattrick Juara, Wali Kota Bandung: Tidak Ada He He
jpnn.com - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan pemerintah daerah tidak menyiapkan bonus khusus atas keberhasilan Persib Bandung kembali meraih gelar juara BRI Super League 2025/26.
Bonus untuk para pemain, kata Farhan, diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sebesar Rp 1 miliar.
"Tidak ada (bonus), tetapi pak gubernur kasihnya Rp 1 miliar," kata Farhan di Bandung, Senin (25/5/2026).
Para pemain dan staf pelatih Persib pada Minggu (24/5/2026) melaksanakan konvoi juara dari Gedung Sate hingga Pendopo Kota Bandung.
Namun, pawai tersebut tidak berjalan lancar karena membeludaknya Bobotoh di sepanjang rute yang dilalui iring-iringan.
Farhan mengatakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sempat membuka jalan bagi kendaraan rombongan sehingga para pemain dapat segera tiba di titik akhir.
"Saya juga berterima kasih pada pak gubernur karena membuka jalan," ucap dia.
Sementara itu, Dedi Mulyadi memberikan bonus Rp 1 miliar bagi Persib Bandung seusai menjadi juara Super League. Dana tersebut berasal dari kantong pribadinya.
Persib Bandung diguyur bonus Rp 1 miliar oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, setelah kembali menjadi juara Super League 2025/26.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Di Hadapan Sang Pemilik Rekor, Teja Paku Alam Mengubah Sejarah Bersama Persib
- Pembunuhan di Malam Perayaan Keberhasilan Persib Jadi Juara
- Borneo FC Menang Statistik, Tapi Gelar Jatuh ke Persib, Lefundes Coba Ikhlas
- Semarak Pesta Persib Juara, Adhitia: Hatur Nuhun, Bobotoh
- Di Samarinda Ada Pesta Gol, di Bandung Perayaan Persib Juara Bikin Merinding
- Beri Persib Trofi Ketiga, Bojan Hodak Mengaku Hanya Memikirkan Satu Hal Ini