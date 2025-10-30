Bootcamp dan Pitching ICEFF 2025 Pertemukan Pegiat Ekraf dan Lembaga Keuangan Syariah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif mempertemukan para pegiat ekonomi kreatif dari berbagai subsektor dengan lembaga keuangan syariah.

Pertemuan itu dilakukan melalui kegiatan Bootcamp dan Pitching Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) tahun 2025 yang berlangsung di Holiday Inn Pasteur Kota Bandung selama tiga hari dari 29-31 Oktober 2025.

Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif merupakan wadah pembelajaran dan pendampingan.

Selain itu, kegiatan itu sebagai ajang mempertemukan para pegiat ekonomi kreatif dengan berbagai lembaga keuangan syariah guna membuka akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.

“ICEFF 2025 hadir kembali untuk memberikan kesempatan bagi para pegiat ekraf untuk naik kelas. Melalui program ini, kami mendorong para pegiat ekraf untuk mendapatkan pendampingan sekaligus pembiayaan berbasis syariah,” ujar Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya.

Sementara, Kepala Sub Direktorat Pengembangan Skema Pembiayaan, Pendanaan, dan Investasi, Helmi Suhendry, dalam laporannya menyampaikan bahwa total terdapat 1.471 pegiat ekonomi kreatif yang mendaftar melalui website.

Namun, setelah dilakukan kurasi diperoleh 50 pegiat ekraf yang berhak mengikuti bootcamp dan pitching ICEFF 2025 di Bandung.

“Setelah melalui berbagai tahapan dari pendaftaran hingga kurasi, para peserta yang dinyatakan lolos berhak mengikuti bootcamp dan pitching untuk mendapatkan edukasi dan kesempatan pitching di hadapan lembaga keuangan syariah,” ujar Helmi.