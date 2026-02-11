Booth BYD di IIMS 2026, Satukan Eksplorasi Teknologi EV & Interaksi Komunitas BEYOND
jpnn.com, JAKARTA - Booth BYD di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 hadir sebagai ruang pengalaman yang mempertemukan teknologi kendaraan listrik dengan para penggunanya.
Berlokasi di Hall D7, JIExpo Kemayoran, booth ini menjadi tempat interaksi antara BYD dan para pengunjung, termasuk komunitas pengguna BYD, BEYOND Community.
Melalui berbagai aktivitas yang dihadirkan, pengunjung dapat mengenal produk sekaligus memahami penggunaan kendaraan listrik secara lebih dekat dan nyata.
Booth BYD di IIMS 2026 di Hall D7, JIExpo Kemayoran. Foto: Dokumentasi BYD
Kehadiran komunitas BEYOND memberikan warna tersendiri dalam dinamika booth BYD.
Sekitar 70 anggota komunitas BEYOND bersama dengan keluarga turut hadir dan berinteraksi langsung dengan para pengunjung melalui sesi talkshow yang digelar pada Sabtu, 7 Februari 2026.
Talkshow ini menjadi sarana berbagi sudut pandang nyata dari para pengguna kendaraan listrik BYD, tidak hanya kepada sesama pemilik, tetapi juga kepada masyarakat luas dengan membahas penggunaan kendaraan listrik dalam keseharian, kenyamanan berkendara, hingga adaptasi kendaraan listrik dalam berbagai kebutuhan mobilitas.
