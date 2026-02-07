BoP Dianggap Bentuk Nekolim Baru, Bukan Buat Perdamaian Timur Tengah

menu
Din Syamsuddin bicara soal BoP. Ilustrasi Foto: Fathra/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersuara keras menyikapi keberadaan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. 

"Board of Peace bikinan Donald Trump adalah bentuk Neo Kolonialisme dan Imperialisme atau Nekolim baru," kata Din melalui layanan pesan, Sabtu (7/2).

Din meminjam istilah Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno dengan mengecap BoP sebagai Nekolim yang berarti upaya menjajah dan mengendalikan negara lain demi kepentingan sendiri.

Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu mengatakan BoP di sisi lain bukan lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan perdamaian dunia, tetapi ketidakpastian global.

"Namun, justru akan mendorong ketakamanan dan ketakstabilan kawasan Timur Tengah dan dunia Islam," kata Din.

Dia mengatakan BoP yang bukan lembaga mewujudkan perdamaian dunia bisa dilihat dari standar ganda Donald Trump dalam perpolitikan dunia.

Trump dan AS, kata Din, bungkam terhadap agresi dan tindak kekerasan Israel yang masih berlangsung atas Palestina.

Trump, bahkan secara terang-terangan menyiapkan serangan skala besar terhadap Iran. 

