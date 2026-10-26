Boris Tampubolon: Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi Cegah Kriminalisasi Para Profesional

jpnn.com - Pakar Hukum Pidana Boris Tampubolon merespons usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan tentang perubahan definisi korupsi yang menyebutkan kerugian negara tidak lagi menjadi unsur tindak pidana korupsi.

Boris menilai usulan itu bisa dimengerti karena banyak kasus-kasus yang diproses, padahal sebenarnya ini merupakan risiko bisnis. Sebagai seorang praktisi dan pengamat hukum, dia juga sering menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan kerugian negara.

"Saya banyak menemukan kasus-kasus yang sebenarnya adalah murni masalah risiko bisnis tetapi diproses menjadi tindak pidana korupsi hanya karena terdapat kerugian negara di sana," kata Boris, Minggu (25/10/2026).

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Dia berpendapat hal itu disebabkan begitu tidak jelas atau karetnya Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 603 dan 604 KUHP baru yang ada sekarang. "Pasal ini menurut saya sebaiknya direvisi,"ucapnya.

Boris menjelaskan tiga alasan kenapa Pasal 2 dan Pasl 3 Harus Direvisi. Pertama, orang bisa didakwa padahal tidak ada mens rea atau niat jahat dia untuk merugikan negara. Banyak terdakwa yang hanya berada di tempat dan waktu yang salah. Dia tidak pernah terima uang (suap), tidak pernah kenal/komunikasi dengan pihak-pihak lain, hanya karena dia adalah direksi yang harus menandatangani suatu dokumen atau persetujuan, lantas dijadikan terdakwa.

Kedua, tidak ada pembeda lagi apakah kesalahan yang dilakukan itu termasuk perbuatan administratif, perdata, atau pidana. "Pokoknya kalau ada kerugian sudah pasti masuk tindak pidana korupsi, padahal ada Undang-Undang lain yang mengatur mekanisme penggantian kerugian negara secara administratif, maupun perdata," tuturnya.

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Ketiga, tidak jelas batasan tindak pidana Tipikor dan Tindak Pidana Umum dalam konteks kerugian negara. Misalnya, seseorang mencuri uang yang ada di bank BUMN – yang mana uang BUMN dianggap sebagai Uang Negara-. Sudah pasti merugikan BUMN (Negara).

"Pertanyaannya, orang itu melakukan pencurian (tindak pidana umum) atau melakukan korupsi kerugian negara?" ucap Boris.