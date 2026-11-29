jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan Borneo FC vs Persik Kediri di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Minggu malam, berlangsung dramatis.

Pesut Etam -julukan Borneo FC- meraih kemenangan dramatis 3-2 pada lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Borneo mampu bangkit setelah sempat tertinggal 0-1 pada babak pertama dan membalikkan keadaan untuk mengamankan tiga poin penuh di hadapan pendukungnya sendiri.

Tampil sebagai tuan rumah, Borneo FC justru dikejutkan oleh gol cepat tim tamu. Baru tujuh menit laga berjalan, gelandang Persik Kediri Zanadin Fariz membobol gawang tuan rumah yang dikawal Kadú.

Gol tersebut sempat ditinjau melalui Video Assistant Referee (VAR) sebelum disahkan wasit untuk membawa Macan Putih unggul 1-0.

Tertinggal satu gol membuat Borneo FC meningkatkan intensitas serangan. Pesut Etam sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-12 setelah bola bersarang di gawang Andhika Ramadhani. Namun, wasit menganulir gol tersebut usai meninjau tayangan ulang VAR sehingga skor 1-0 untuk keunggulan Persik bertahan hingga turun minum.

Seusai turun minum, pelatih Borneo FC melakukan perubahan taktik dengan memasukkan Ruben "Rubio" Huesca dan Van Basty Sousa pada menit ke-45 menggantikan Arthur de Moura serta Ikhsan Zikrak.

Keputusan tersebut langsung membuahkan hasil instan. Baru satu menit babak kedua berjalan, bek Amar Rayhan Brkic mencetak gol penyeimbang yang mengubah kedudukan menjadi 1-1.