Borneo FC Baru Saja Menjalani Musim Hebat, Mengapa Fabio Lefundes Pergi?

jpnn.com - Borneo FC Samarinda dipastikan menghadapi musim 2026/27 tanpa Fabio Lefundes.

Pelatih asal Brasil itu resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Pesut Etam.

Kabar tersebut cukup menyita perhatian mengingat Lefundes baru semusim menukangi Borneo FC.

Meski singkat, dia mampu membawa klub asal Kalimantan Timur itu menjadi salah satu penantang serius gelar juara.

Manajemen Borneo FC menjelaskan bahwa berakhirnya kerja sama tersebut karena keputusan pribadi Lefundes.

Tidak hanya Lefundes, dua anggota staf kepelatihannya, yakni Joao Pedro dan Vinicius Alves, juga meninggalkan klub yang bermarkas di Stadion Segiri itu.

Sesaat setelah perpisahannya diumumkan, Lefundes menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Samarinda dan para pendukung Borneo FC.

"Kepada masyarakat Samarinda dan seluruh suporter Borneo FC, saya mengucapkan rasa terima kasih yang tulus atas sambutan hangat, kasih sayang, dan dukungan di setiap momen sepanjang musim ini."