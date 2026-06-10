Borneo FC Belum Berhenti Berbenah, Kini 3 Pilar Lagi Dilepas

jpnn.com - Satu per satu pilar Borneo FC mulai meninggalkan Samarinda.

Terbaru, Pesut Etam harus berisah dengan Muhammad Sihran, Kei Hirose, dan Mariano Peralta.

Perpisahan dengan Sihran menjadi salah satu keputusan yang cukup menyita perhatian. Pasalnya, pemain berusia 27 tahun itu sudah cukup lama berseragam Borneo FC.

Karier Muhammad Sihran berkembang bersama Borneo FC sejak menimba ilmu di kelompok usia muda.

Kesempatan menembus tim senior yang diperoleh pada 2018 menjadi awal perjalanan panjangnya bersama klub kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur tersebut.

Selama memperkuat Pesut Etam, pemain kelahiran Ternate itu menjadi salah satu figur yang cukup konsisten menghuni skuad utama. Pada musim lalu, Sihran masih mendapatkan kepercayaan tampil secara reguler.

Borneo FC pun menyampaikan salam perpisahan kepada salah satu pemain yang cukup lama menjadi bagian dari klub.

"Terima kasih atas dedikasi yang sudah diberikan. Sukses di mana pun berada Sihran," tulis Borneo FC.