Borneo FC Berubah di Bawah Pelatih Baru, Juan Villa Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
jpnn.com - Borneo FC Samarinda mulai menunjukkan wajah berbeda setelah pergantian pelatih.
Kehadiran Mauro Jeronimo membawa suasana baru dalam skuad Pesut Etam yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Super League 2026/27.
Gelandang Borneo FC Juan Villa menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung perubahan tersebut. Menurutnya, proses bersama tim pelatih baru sejauh ini berjalan tanpa kendala berarti.
Komunikasi Jadi Kunci
Villa menilai para pemain tidak membutuhkan waktu lama untuk memahami rencana yang dibawa Mauro Jeronimo.
Penjelasan mengenai pola permainan dan target tim membuat skuad lebih mudah menyatukan langkah selama menjalani persiapan.
"Kami bisa memahami apa yang ingin diterapkan oleh staf pelatih. Komunikasi yang terjalin membuat proses penyesuaian berjalan lancar. Sekarang kami memiliki tujuan yang sama, yaitu berusaha memenangkan setiap pertandingan," ujarnya.
Menurut pemain asal Kolombia itu, kesamaan tujuan menjadi modal penting sebelum kompetisi resmi dimulai. Dia pun melihat hubungan positif di dalam tim sebagai sesuatu yang harus terus dipertahankan.
Villa Ingin Borneo FC Menikmati Proses
Villa tidak ingin persiapan pramusim hanya dipenuhi tekanan untuk mengejar hasil. Baginya, pemain juga perlu menikmati setiap proses agar kondisi mental tetap terjaga.
Borneo FC memasuki era baru bersama pelatih anyar. Juan Villa mengungkap perubahan yang mulai terasa
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