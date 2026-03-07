Borneo FC Berulang Tahun, Persebaya Benar-Benar dalam Bahaya
Sabtu, 07 Maret 2026 – 11:05 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Super League di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (7/3) malam, dalam kondisi sangat bergairah.
Itu lantaran hari ini bertepatan dengan HUT ke-12 Borneo FC.
So, kemenangan dari Persebaya bukan hanya akan menjaga Pesut Etam di jalur juara, tetapi juga menjadi kado indah.
Kemenangan akan menjadi satu-satunya kado tepat bagi Borneo FC dan seluruh pendukungnya.
Pelatih Borneo FC Fabio Lefundes pun menyadari hal itu.
Namun, dia mengatakan hal pertama dan yang paling utama ialah mengembalikan kebugaran pemain, karena hanya memiliki waktu singkat dari laga sebelumnya.
Borneo FC memperingati hari jadi bertepatan dengan kedatangan Persebaya. Apa yang akan terjadi?
